Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.
Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.