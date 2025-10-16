Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.