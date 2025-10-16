Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что беседа обещает быть продолжительной, передает РИА «Новости». Глава Белого дома добавил, что по окончании беседы обе стороны сообщат о содержании разговора.
«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», – написал Трамп.
Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался.