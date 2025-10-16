Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.
Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.
«Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.
Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.