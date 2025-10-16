Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг

Axios: Трамп проведет переговоры с Путиным по ситуации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Информационный портал Axios со ссылкой на свой источник сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Как отмечается в публикации, на повестке дня – обсуждение ситуации и конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

«Президент Трамп проведет телефонный разговор в четверг с президентом России Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной», – цитирует издание своего собеседника. Других деталей относительно возможных тем или формата беседы на данный момент не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало.

Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив достижения мира на Украине.