Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг
Axios: Трамп проведет переговоры с Путиным по ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине во время телефонного разговора, сообщил портал Axios.
Информационный портал Axios со ссылкой на свой источник сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Как отмечается в публикации, на повестке дня – обсуждение ситуации и конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
«Президент Трамп проведет телефонный разговор в четверг с президентом России Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной», – цитирует издание своего собеседника. Других деталей относительно возможных тем или формата беседы на данный момент не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало.
Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив достижения мира на Украине.