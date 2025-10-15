Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара

Tекст: Ирма Каплан

«Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», – сказал он.

Трамп заявил, что доллара бы не было в качестве валюты, если бы предыдущий президент США Джо Байден или его заместитель Камала Харрис встали у власти, но Трамп всех спас, он выиграл выборы и доллар снова на коне.

«А теперь господство в виде БРИКС, будто все хотят в БРИКС, ну, это прекрасно, но мы собираемся ввести пошлины для товаров в нашу страну и все. Все вышли из этой игры. Они все выходят из БРИКС. БРИКС было атакой на доллар, поэтому я спросил: «Ты хочешь поиграть в эту игру?» Я собираюсь ввести тарифы на все твои товары, которые будут поставляться в США. Они сказали, что, как я уже говорил, мы все больше и больше отказываемся от БРИКС. Хотя, похоже, они больше об этом даже не говорят», – подлился американский президент видением ситуации с БРИКС.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.

