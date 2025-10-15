  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня

    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    14 октября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем рассказал журналистам о том, как любит доллар и верит в него.

    «Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», – сказал он.

    Трамп заявил, что доллара бы не было в качестве валюты, если бы предыдущий президент США Джо Байден или его заместитель Камала Харрис встали у власти, но Трамп всех спас, он выиграл выборы и доллар снова на коне.

    «А теперь господство в виде БРИКС, будто все хотят в БРИКС, ну, это прекрасно, но мы собираемся ввести пошлины для товаров в нашу страну и все. Все вышли из этой игры. Они все выходят из БРИКС. БРИКС было атакой на доллар, поэтому  я спросил: «Ты хочешь поиграть в эту игру?» Я собираюсь ввести тарифы на все твои товары, которые будут поставляться в США. Они сказали, что, как я уже говорил, мы все больше и больше отказываемся от БРИКС. Хотя, похоже, они больше об этом даже не говорят», – подлился американский президент видением ситуации с БРИКС.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто продолжает за свой счет кормить США, а кто больше не хочет этого делать.

    14 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

    Политолог Баширов: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал

    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не отличается точностью формулировок, а также любит приукрашивать. Его заявление о том, что страны якобы активно покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить президента Аргентины Хавьера Милея, который ранее отказался от участия в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

    «Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

    Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

    Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    14 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Авиакомпании Китая выступили против запрета полетов через Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие китайские авиаперевозчики – China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines – официально выступили против предложения администрации Дональда Трампа запретить им использовать воздушное пространство России на рейсах в США и обратно.

    Компании считают, что принятие такого решения еще больше нарушит уже ограниченное авиасообщение между двумя странами, создаст серьезные проблемы для пассажиров и противоречит общественным интересам, передает РИА «Новости».

    По оценке China Southern Airlines, необходимость менять билеты коснется не менее 2,8 тыс. пассажиров, запланировавших полеты в ноябре и декабре, что может сорвать их праздничные планы.

    Air China назвала цифру в 4,4 тыс. пассажиров, чьи права и интересы будут затронуты в период Дня благодарения и Рождества.

    Авиаперевозчики просят министерство транспорта США сохранить возможность выполнения текущих рейсов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров обеих стран.

    Ранее Пекин призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики, комментируя идею запрета перелетов китайских авиакомпаний над Россией.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    14 октября 2025, 15:52 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Кремль: Путин в среду обсудит с кабмином дорожное строительство

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    14 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Итальянский генерал заявил о риске эскалации при поставках Tomahawk Киеву

    Генерал Мини заявил об угрозе эскалации при передаче Киеву ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможные поставки ракет Tomahawk Киеву могут привести к усугублению конфликта и не принесут пользы ни одной из сторон, заявил экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини.

    Генерал подчеркнул, что Пентагон, вероятно, отговорит президента Дональда Трампа от этой инициативы, поскольку у украинских военных отсутствуют подходящие платформы для запуска ракет, а указание целей со стороны США станет признаком прямого участия в боевых действиях, передает ТАСС.

    Мини отметил, что вопрос возможных поставок носит скорее политический характер для Трампа, который пытается поддержать линию Владимира Зеленского по усилению давления на Россию. Однако, по мнению генерала, применение этих ракет даст Москве повод для жесткого ответа, что невыгодно Киеву.

    Военный эксперт добавил, что Tomahawk не способны изменить ход военных действий, поскольку предназначены для запуска с подводных лодок, имеют недостаточную скорость и могут быть перехвачены средствами ПВО. Мини также обратил внимание, что у США ограниченное количество таких ракет: на одной подлодке размещается только 20-24 ракеты, поэтому передача даже 20 единиц фактически «разденет» одну субмарину.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США.

    14 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    14 октября 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин выразил признательность Рахмону за прием в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы российский лидер поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием во время визита в Таджикистан. Путин также отметил высокий уровень организации второго саммита «Россия – Центральная Азия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые прошли в Душанбе.

    Напомним, на прошлой неделе российский лидер посетил Таджикистан с трехдневным рабочим визитом. Путин и Рахмон подписали договоры о миграции и сотрудничестве. Лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.

    Ранее Путин назвал Таджикистан ключевым партнером для России.

    15 октября 2025, 00:28 • Новости дня
    Трамп посмертно присвоил Чарли Кирку высшую гражданскую награду США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно присвоил высшую гражданскую награду страны консервативному активисту Чарли Кирку, назвав его «мучеником за правду и свободу».

    Десятки чиновников администрации присоединились к Трампу в Розовом саду, чтобы понаблюдать за церемонией посмертной награды президентской медалью  Свободы Чарли Кирку, который был убит в сентябре, пишет The Hill.

    В пространных речах Трамп похвалил Кирка как политического провидца, назвав его убийство «демоническим» актом и обвинив крайне левых в «дьявольской идеологии».

    «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память бесстрашного борца за свободу, любимого лидера, который вдохновил следующее поколение, как никто, кого я когда-либо видел, и американского патриота глубочайших убеждений, отличного качества и высочайшего калибра. Покойного и великого Чарли Кирка», – сказал американский лидер.

    Трамп подписал указ, объявляющий вторник Национальным днем памяти Кирка, а также наградил его медалью Свободы. Он также заявил, что вручает награду бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшему министру жилищного строительства и городского развития Бену Карсону, нейрохирургу и политическому союзнику.

    Президент США назвал Кирка мучеником, сравнив его наследие с такими историческими личностями, как Сократ, Святой Петр и Мартин Лютер Кинг-младший.

    Кирк основал консервативную общественную организацию Turning Point USA, которая имеет сотни отделений в студенческих городках по всей стране. Он часто появлялся в студенческих городках, чтобы обсуждать со студентами политические вопросы. Он был убит во время своего тура «Докажи, что я неправ». Смерть Кирка заставила Трампа и других чиновников администрации поклясться бороться с тем, что они считали левым насилием, и с группами, которые его финансируют.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа.

    14 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил разоружить ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС принудительным разоружением, если оно самостоятельно не выполнит свои обязательства.

    Американский лидер сделал это заявление журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем, передает РИА «Новости».

    «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет – мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», – сказал Трамп.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    14 октября 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев провели переговоры об укреплении партнерства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, акцентировав внимание на развитии совместных экономических инициатив и увеличении гуманитарных обменов, включая образовательные проекты.

    О телефонном разговоре между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом России Владимиром Путиным сообщает ТАСС. Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами, уделив внимание реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей.

    Особое внимание в разговоре лидеры уделили поддержанию позитивной динамики роста ключевых показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию совместных кооперационных проектов на уровне регионов.

    Помимо этого, президенты отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, включая совместные инициативы в области культуры, искусства и образования. В частности, речь шла о подготовке инженерных кадров, что подчеркивает значимость образовательных программ в укреплении двусторонних связей.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

