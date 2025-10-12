Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

Tекст: Ольга Иванова

Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

«Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.