«Автомобилисты России» выступили против разрешения тонировки передних стекол авто

Тонировать передние боковые стекла автомобилей небезопасно, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя инициативу депутатов Госдумы отменить штраф за тонировку стекол.

Депутаты Госдумы предложили ввести в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) поправки, согласно которым будет отменен штраф за тонировку передних боковых стекол автомобилей, передают «Известия». По их словам, тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, а также это «допустимо во многих странах мира».



«С моей точки зрения, это нельзя разрешать, потому что тонировка будет влиять на видимость обзора со стороны. И это может ухудшить ситуацию на дорогах. Ничего менять сейчас в этой части не нужно», – говорит Похмелкин.

При этом он отметил, что даже сейчас многие граждане нарушают запрет на тонировку. Это связано с острой нехваткой сотрудников Госавтоинспекции, а также с отсутствием у них специального оборудования, которым можно контролировать светопропускание тонировки.



«Для того, чтобы все соблюдалось, нужно обеспечить наших инспекторов оборудованием специальным, которое проверяет тонировку. И нужно разъяснять людям все-таки, что это небезопасно. Тем более, что водители тонируют стекла не всегда из хороших побуждений. Есть те, кто хочет скрыть, кто именно находится за рулем, от камер. Но ведь человек, выезжающий на автомобиле в публичное пространство, не должен скрываться», – заключил Похмелкин.