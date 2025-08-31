Водителям напомнили об ужесточении требований по детским креслам

Депутат Госдумы Буцкая: С 1 сентября изменятся требования к перевозке детей

Tекст: Антон Антонов

Теперь будет запрещено перевозить детей в автомобилях без автокресел или бустеров, передает ТАСС.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», – сказала Буцкая.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: 3 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических лиц, включая такси.

Депутат пояснила, что такие устройства, как тканевые фиксаторы, могут не выдержать нагрузку и привести к опасным последствиям, в том числе удушению или внутренним травмам у ребенка.

Она подчеркнула, что ремни безопасности рассчитаны на пассажиров выше 150 см, а для детей без автокресел они опасны. Парламентарий призвала использовать только системы, успешно прошедшие краш-тесты, и соблюдать скоростной режим во время поездки.

«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому – только автомобильные кресла, только бустеры», – заключила она.

