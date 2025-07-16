Судья Тришкин выстрелил в таксиста из незарегистрированного пистолета

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в августе прошлого года, по версии следствия, судья выстрелил в водителя такси из незарегистрированного травматического пистолета в Ленинском районе Московской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел после того, как водитель такси Ахмаджиев заблокировал автомобилем Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился Тришкин.

Ахмаджиев получил ранение бедра. Эти данные содержатся в материалах проверки Следственного комитета, которые были оглашены на заседании Всероссийской квалификационной коллегии судей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи.

Через некоторое время коллегия дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Тришкина.

Дело расследуется по статьям «Причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В 2022 году сообщалось, что в московском ресторане полковник полиции якобы напал на федерального судью и сотрудницу Генпрокуратуры.