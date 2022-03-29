В московском ресторане полковник полиции напал на федерального судью и сотрудницу Генпрокуратуры

Следственный комитет начал проверку конфликта в Москве, участником которого стали федеральный судья Дмитрий Ганус, одна из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре Мария Семененко и якобы замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД Роман Ромашин. В результате, по сообщениям СМИ, Ганус и Семененко получили травмы.

Инцидент произошел 25 марта в ресторане на Калужской площади в Москве. По предварительным данным, находившийся в заведении Ромашин сначала оскорбил Дмитрия Гануса и его жену Марию Семененко, а после напал на них, передает «Коммерсант».

Сначала отдых Гануса и Семененко испортила компания, сидевшая рядом – один из ее участников громко ругался, используя нецензурную лексику. Судья попросил официанта сделать замечание мужчине, однако тот отказался, пояснив, что это постоянный клиент ресторана и он всегда так ведет себя в их заведении.

Через некоторое время ситуация накалилась сильнее, когда некий мужчина, судя по появившимся в соцсетях видеозаписям, находившийся в неадекватном состоянии, вышел в зал, остановился перед столиком, за которым находились супруги, и начал переругиваться с кем-то из персонала ресторана.

Ганус попросил посетителя прекратить ругаться в общественном месте, на что услышал оскорбления и фразу: «Ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Да я тебя сейчас нагну».

Также посетитель спросил у судьи, «за кого» он – «за Россию или Украину», а после заявил, что является полковником полиции, и потребовал у Гануса показать паспорт, пообещав, что будет с ним «разбираться». Появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Семененко (прокурор находится под госзащитой), не остановило полковника.

«Вы чего их охраняете, ты кто такой?» – продолжил мужчина.

Супруги решили уйти из ресторана, но тогда неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его сначала ногой в спину, а когда тот обернулся – кулаком в лицо, разбив очки. В потасовке пострадала и Семененко, у которой, по данным СМИ, диагностировали сотрясение мозга.

Замоскворецкий отдел СК, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв записи с видеокамер, находившихся в ресторане.

Следователи установили личность полковника – им якобы оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД. Руководство МВД уже проинформировано об инциденте и тоже начало проверку.

Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. Так, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити». В данный момент Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.

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