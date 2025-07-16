Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
ВККС удовлетворила прошение об отставке военного судьи Тришкина
Занимавший должность судьи в 2-м Западном окружном военном суде Альберт Тришкин покинул пост по собственному желанию после рассмотрения прошения, решение приняла Всероссийская квалификационная коллегия судей.
«Прошение об отставке судьи Альберта Тришкина удовлетворено ВККС», – сообщили в пресс-службе военного суда, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийская квалификационная коллегия судей дала разрешение Следственному комитету на возбуждение уголовного дела против судьи Тришкина. Следственный комитет установил, что в августе прошлого года Тришкин ранил водителя такси из незарегистрированного травматического пистолета.
Сам Тришкин заявил, что пистолет нашел случайно, и собирался сдать его в полицию, но не успел.