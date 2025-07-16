Судья Тришкин объяснил, как нашел пистолет перед стрельбой

Tекст: Алексей Дегтярев

На Всероссийской квалификационной коллегии судей судья заявил, что нашел оружие у гаражей, где парковал машину, он намеревался сдать его в полицию, но не успел, передает ТАСС.

Тришкин отметил, что применил пистолет спонтанно во время дорожного конфликта в Подмосковье, когда увидел, что его родственник и таксист вышли из машин.

«Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот и достал этот пистолет», – сказал он.

Ранее коллегия дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Тришкина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с применением незарегистрированного травматического пистолета судьей 2-го Западного окружного военного суда Тришкиным произошел в Подмосковье в августе 2024 года. Судья якобы применил оружие и ранил водителя такси в бедро.