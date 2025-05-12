Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
В Курской области подготовили список «пойманных за руку» чиновников
Хинштейн: Список более 70 чиновников с судимостью подготовили в Курской области
Администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены по нереабилитирующим причинам, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что каждому профильному заместителю будет передан соответствующий персональный список, а также отдельный список передадут главам.
По его словам, его принципиальная позиция заключается в том, что люди, однажды пойманные за руку, не должны иметь возможность продолжать работу во власти, особенно в условиях высокого уровня коррупции в регионе.
Хинштейн ранее поручил сотрудникам администрации подготовить список должностных лиц, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, а также лиц, с которых в настоящий момент снята судимость. В ходе оперативного заседания он сообщил, что среди преступлений, по которым привлекались работники системы власти региона, зафиксированы мошенничество, хищение, коррупция и грабеж.
В апреле в Курской области арестовали заместителя руководителя регионального фонда капремонта Ольгу Минакову, подозреваемую в посредничестве при передаче взятки.
Ранее в Курске директор торгового дома «Курск» Денис Федоров был арестован за хищение более 43,5 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в области.