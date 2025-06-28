В МВД и СК прокомментировали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

МВД и СК: В Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет

Tекст: Вера Басилая

Мероприятия по задержанию подозреваемых и проведению обысков прошли в Екатеринбурге при силовой поддержке отряда СОБР, передает ТАСС.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков заявили, что задержания произошли в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в предыдущие годы.

Следственные органы проверяют задержанных на причастность к расследуемым и другим эпизодам, связанным с преступной деятельностью прошлых лет. Более подробная информация, по словам следствия, на данном этапе в интересах расследования не разглашается.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило озабоченность событиями и заявило, что в ходе рейда могли погибнуть их соотечественники, еще несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, а также были задержаны девять человек. В Баку требуют тщательного расследования инцидента и разъяснений относительно происшедшего.

Местные СМИ сообщали, что 27 июня в Екатеринбурге были задержаны свыше 50 уроженцев Азербайджана – среди них разыскивали человека, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2000-е годы.

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана из-за событий в Екатеринбурге.

В Баку заявили о гибели двух человек и ранении нескольких других в ходе этих событий.