    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    6 января 2026, 15:46 • Новости дня

    ЕС отказался признать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес

    ЕС отказался признать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз не собирается признавать исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал Николаса Мадуро. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер.

    Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал и Николаса Мадуро, сообщает ТАСС.

    «Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», – подчеркнула Хиппер. По её словам, Евросоюз не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес.

    В то же время Еврокомиссия намерена сохранять ограниченные контакты с Родригес и властями Венесуэлы. Такой шаг объясняется необходимостью поддерживать рабочие каналы связи для решения текущих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес вступила в должность временного президента Венесуэлы и пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп заявил, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    6 января 2026, 03:36 • Новости дня
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реальные механизмы мировой политики определяются мощью, а не международными приличиями, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

    «Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

    Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (49)
    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Комментарии (27)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупная ставка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов и вызвала споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

    Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

    Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

    На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

    Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

    Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

    США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.


    Комментарии (3)
    6 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

    Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    @ Fernando Souza/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке. Антиамериканскую фронду в регионе может возглавить Бразилия и одобрить другие страны. Они не заинтересованы в нарушении своего стабильного развития, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

    «Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

    «Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

    «Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

    «Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (12)
    6 января 2026, 11:58 • Новости дня
    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро
    @ Esteban Vega/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к личной встрече с главой США Дональдом Трампом после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угроз военного вмешательства.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.

    В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»

    Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.

    В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.

    Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.

    Комментарии (5)
    6 января 2026, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла заявила о победе на заседании Совбеза ООН

    Глава МИД Венесуэлы Хиль: Каракас одержал победу на заседании Совбеза ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Совета Безопасности ООН Венесуэла одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

    «В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу», – заявил министр в Telegram.

    По его словам, международное сообщество признало, что действия Вашингтона противоречат Уставу ООН, нормам гуманитарного права и прав человека. Он добавил, что атака была прямым нарушением иммунитета действующего главы государства.

    «Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Закон был на стороне Венесуэлы», – заявил он..

    Хиль подчеркнул, что Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет и обеспечивать мир на своей территории, ссылаясь на историческую преемственность идей Симона Боливара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал немедленно освободить Мадуро и его супругу, которые содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. В ООН заявили, что не получали от США официальных объяснений причин проведения военной операции в Венесуэле.

    Комментарии (14)
    6 января 2026, 05:36 • Новости дня
    Названа причина стрельбы у президентского дворца в Каракасе

    Стрельба у президентского дворца в Каракасе произошла из-за дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной выстрелов рядом с президентским дворцом в Каракасе стали действия полиции против беспилотников, сообщил источник в правительстве Венесуэлы.

    Источник РИА «Новости» пояснил, что инцидент в центре Каракаса был вызван появлением незарегистрированных беспилотников над районом. По словам источника, полиция произвела «предупредительные выстрелы» «Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе прогремели выстрелы. Власти эвакуировали министерства и правительственные здания в центре города из-за близости к эпицентру столкновений. Стрельба произошла на фоне атаки США на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США

    Политолог Александр Рар: «Ковбойская» политика США толкает мир в новую большую войну

    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    После «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии. Это категорически противоречит запущенному Россией, Китаем и Индией процессу установления нового справедливого миропорядка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Начало 2026 года сопровождается очередной сменой эпох. Рухнул мировой порядок, основанный на так называемых «правилах» и «либеральных ценностях». Причем, разрушила его не Россия в ходе СВО, как утверждают в Брюсселе, а политика самого Запада», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, новый мировой порядок не становится автоматически полицентричным, как могло показаться в переходный период – с окончания холодной войны до наших дней. Китай, Россия и Индия стремятся выстроить новое мироустройство, основанное на гармонии интересов всех стран. Но глава Белого дома Дональд Трамп силой стремится укрепить США в качестве главной державы в будущем мире», – заметил он.

    «США начинают «по-ковбойски» принуждать своих соседей к подчинению мощи Вашингтона. Сегодня происходит «колонизация» Венесуэлы. На очереди – Центральная Америка, Канада и Гренландия. На фоне всего происходящего Москва предлагает Трампу договорится по Украине по образцу Ялтинского мира, создав новую архитектуру безопасности в Европе», – продолжил спикер.

    «Европейские страны пребывают в полном шоке, чувствуя, что им придется «метаться» между более сильными державами – США, Китаем и Россией. Германия это прекрасно понимает и призывает создать из нынешней Европы настоящую военную крепость. Если смотреть на происходящее реально, кажется, что мир катится к новой большой войне», – посетовал аналитик.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (4)
    6 января 2026, 04:26 • Новости дня
    BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы
    BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы
    @ Noticias Caracol/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе раздались выстрелы, сообщает портал BNO News.

    При этом BNO News подчеркивает, что «обстоятельства неясны», передает РИА «Новости».

    Радиостанция Caracol заявила, что министерства и правительственные здания в центре Каракаса эвакуируют из-за близости к «эпицентру столкновений».

    По данным радиостанции, предприятия и районы рядом с местом происшествия закрыты, жители и покупатели не могут покинуть здания «до улучшения ситуации».

    По данным Caracol, сообщалось о беспилотниках, замеченных над зданием дворца, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и пострадавших пока отсутствует, власти официальных комментариев не дали.

    Корреспондент Agence France-Presse Дэнни Кемп со ссылкой на источник, близкий к офису президента Венесуэлы, заявил, что «ситуация находится под контролем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция прошла исключительно под контролем исполнительной власти, а Белый дом готовил ее много месяцев без уведомления демократов в Конгрессе. США заявили о повреждении одного вертолета, а также, по сообщениям СМИ, одного самолета и наличии раненых среди своих военных. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 22:34 • Новости дня
    Дельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы
    Дельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы
    @ Venezuela's Presidency/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента, сообщает TeleSur.

    Дельси Родригес официально приступила к обязанностям временного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей, передает РИА «Новости» со ссылкой на TeleSur.

    «Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляю», – заявил спикер парламента Хорхе Родригес.

    Родригес подчеркнула, что пришла на церемонию как исполнительный вице-президент «конституционного президента» Николаса Мадуро, чтобы принести присягу. Она отметила, что делает это «с болью» из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу. Она назвала действия США «противозаконной военной агрессией».

    Во время церемонии Родригес назвала Мадуро и его супругу Силию Флорес «героями, находящимися в заложниках в США». Она добавила, что будет бороться до тех пор, пока Венесуэла не станет свободной, суверенной и независимой нацией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе. В США прошло судебное заседание по делу президента Венесуэлы.

    Комментарии (3)
    6 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Трамп назвал себя главным в управлении Венесуэлой
    Трамп назвал себя главным в управлении Венесуэлой
    @ Nicole Combea/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    В интервью NBC Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил: «Я», – передает РИА «Новости».

    Также Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, однако ведут борьбу против тех, кто занимается наркотрафиком и отправляет в США заключенных и пациентов психиатрических лечебниц, передает ТАСС.

    Трамп предупредил о готовности США отправить силы в Венесуэлу. По словам Трампа, предполагалось, что американские силы могли бы уже быть направлены в Венесуэлу вновь, уточняет телеканал.

    Он добавил, что в ближайшие 30 дней проведение новых выборов в Венесуэле невозможно, так как стране необходимо восстановление после последних событий, а граждане пока не имеют возможности голосовать. По его словам, потребуется время, чтобы «вылечить страну» и вернуть ей стабильность.

    Трамп отметил, что госсекретарь Марко Рубио находится в тесном контакте с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес. «Свободно общается с ней на испанском… отношения очень крепкие», – сообщил он. Трамп заявил, что Родригес начала сотрудничать с официальными лицами США. При этом Трамп категорически отверг предположения о том, что между его администрацией и окружением Родригес существовали какие-либо контакты до момента захвата Мадуро.

    Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер войдут в состав группы, которая будет контролировать вовлеченность Соединенных Штатов в дела Венесуэлы.

    Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира.

    Нефтяным компаниям предстоит потратить огромные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    Комментарии (17)
    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 21:47 • Новости дня
    ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

    Tекст: Денис Тельманов

    В ООН заяаили, что до сих пор не получили от Соединённых Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы.

    США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

    Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

    В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 22:51 • Новости дня
    Мадуро назвал себя военнопленным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, покидая зал заседаний суда в Нью-Йорке, назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении.

    «Я военнопленный», – заявил Мадуро, подчеркнув, что был похищен США. Его супруга Силия Флорес на заседании суда представилась как первая леди Венесуэлы.

    Судья Южного округа штата Нью-Йорк согласился назначить посещение работниками консульства Венесуэлы Мадуро и его супруги, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    На заседании суда присутствовали десятки сотрудников службы по борьбе с наркотиками США, команда саперов и полицейские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. В США прошло судебное заседание по делу президента Венесуэлы. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Комментарии (0)
