Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
Российская полностью многоразовая ракета-носитель «Корона» получит в 2026 году старт разработки с проведением ключевых испытаний и расчетов, подтвердивших осуществимость проекта, сообщили в Роскосмосе.
Опытно-конструкторские работы по созданию полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона» начнутся в 2026 году, передает ТАСС. Информацию предоставили представители госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении подчеркивается: «Опытно-конструкторские работы начнутся в 2026 году». Как сообщают в Роскосмосе, расширенное заседание по итогам научно-исследовательской работы прошло в ГРЦ Макеева, входящем в состав корпорации.
Также отмечено, что результаты проведенных испытаний и расчетов подтвердили техническую возможность реализации проекта полностью многоразовой ракеты-носителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала космическую систему для создания искусственной силы тяжести.
В Роскосмосе заявили о завершении огневых испытаний первой ступени ракеты «Союз-5» с двигателем тягой 800 тонн. В Москве подписали соглашение о создании новой орбитальной группировки для дистанционного зондирования Земли.