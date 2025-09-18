Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Роскосмос и АФК «Система» договорились создать спутниковую группировку ДЗЗ
В Москве подписано соглашение между Роскосмосом и АФК «Система» о формировании новой орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Роскосмос и АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС. Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.
В сообщении пресс-службы указывается, что соглашение направлено на формирование эффективной спутниковой группировки для ДЗЗ.
Проект будет реализован с участием дочерней компании АФК «Система» – группы компаний «Спутникс», которая займется формированием группировки спутников. Вывод аппаратов на орбиту осуществит Роскосмос.
