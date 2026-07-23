Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза
Песков заявил о планах Путина провести совещание с постоянными членами Совбеза
В середине дня президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, тему которого обозначит лично, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
«Сегодня президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что повестку предстоящей встречи российский лидер обозначит лично.
Кроме того, на этот день в графике президента запланированы и другие мероприятия рабочего характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад представитель Кремля анонсировал аналогичное еженедельное мероприятие.
В середине июня глава государства провел заседание по вопросам внешней политики.
В мае на подобном совещании российский лидер назвал удар по Старобельску террористической атакой.