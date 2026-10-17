«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура премьер-лиги

Tекст: Мария Иванова

В составе «Краснодара» голы забили Жоау Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба, у «Локомотива» отличились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, передает ТАСС.

«Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Локомотив» занимает 13-е место с 11 баллами.

В следующем туре 24 октября «Краснодар» примет калининградскую «Балтику», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом».

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