Названа колония Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать срок в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кокорин и Мамаев не сразу попадут в колонию в городе Алексеевка в Белгородской области, пояснил собеседник РИА «Новости». Сначала оба осужденных будут находиться в СИЗО Белгорода.

«Сроки пребывания в СИЗО Белгорода на данный момент определить сложно – это может быть от нескольких дней до нескольких недель», – добавил источник.

Ранее в четверг сообщалось, что Кокорин и Мамаев были этапированы из московского СИЗО в колонию. СМИ со ссылкой на источник писали, что все четверо осужденных по делу будут отбывать наказание в Белгородской области, в одной колонии с футбольным полем.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения. В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.