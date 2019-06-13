Суд оставил прежние сроки заключения для Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину без изменения.

«Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Александру Кокорину в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву – 1 года и 5 месяцев колонии общего режима. Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. Удовлетворить в части пункта «а» ч. 1 ст. 213 УК», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что адвокаты осужденных просили полностью исключить статью «Хулиганство» из приговора, а гособвинение выразило несогласие с исключением из обвинения квалификационного признака «по предварительному сговору».

Павел Мамаев назвал происходящее в суде позором.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и его брата Кирилла, Павла Мамаева, детского тренера Александра Протасовицкого к реальным срокам заключения.