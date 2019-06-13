Мамаев назвал позором происходящее в суде

Осужденный за хулиганство футболист Павел Мамаев в ходе рассмотрения апелляции в суде назвал происходящее позором.

«Все происходящее – это позор. Я уверен на 1000 процентов, что сегодня ничего не изменится. Это шоу», – цитирует Мамаева РИА «Новости».

В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора по делу осужденных Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура выразила несогласие с исключением из обвинения квалификационного признака «по предварительному сговору», но сроки наказания просит сохранить. Адвокаты осужденных просят полностью исключить статью «Хулиганство».

В мае Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и его брата Кирилла, Павла Мамаева, детского тренера Александра Протасовицкого к реальным срокам заключения.