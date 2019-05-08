Кокорину и Мамаеву вынесен приговор

Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения.

Кокорина приговорили к полутора годам общего режима, Мамаева - к году и 5 месяцам колонии, передает РИА «Новости».

При этом день, проведенный в СИЗО, считается за полтора дня в колонии. Таким образом, если приговор останется в силе, футболистам придется провести в колонии 7,5 и 6,5 месяца соответственно. Однако Мамаев и Кокорин смогут сразу просить об условно-досрочном освобождении.

Также суд решил, что Кокорин, Мамаев и их друзья во время нападения на чиновника не были в преступном сговоре. Поэтому обвинение было смягчено, так как исключен квалифицирующий признак о предварительном сговоре, за который подозреваемым грозило более строгое наказание.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.