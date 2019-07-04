Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были этапированы в колонию, об этом сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Футболисты убыли из СИЗО №2 Москвы к месту отбывания наказания», – сказал Цыганков, передает РИА «Новости».

Напомним, замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Кокорин, Мамаев и двое других фигурантов этого же дела будут отбывать наказание в одной колонии.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения. В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.