Кокорина и Мамаева направили в колонию с футбольным полем

Все осужденные по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлены в Белгородскую область, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Всех этапируют в колонию в Белгородской области», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что выбор колонии был не случаен, поскольку в ней есть футбольное поле.

Ранее в четверг сообщалось, что Кокорин и Мамаев были этапированы из московского СИЗО в колонию.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения. В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.