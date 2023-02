ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» Бандере и Шухевичу 21 февраля 2023, 11:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Автор петиции считает, Бандеру и Шухевича незаконно лишили звания «Герой Украины», и вернуть им звание необходимо для «защиты» украинской истории от попыток ее «переписать и сфальсифицировать», а также чтобы отметить «людей, посвятивших жизнь борьбе за независимость Украины», передает ТАСС. К настоящему времени эту петицию поддержали 79 человек. Для того чтобы ее рассмотрели власти Украины, необходимо собрать 25 тыс. подписей. В октябре 2007 года президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Напомним, в 2021 году депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине 20 февраля 2023, 21:52

Фото: @sputniklive

Текст: Валентина Григоренко

На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области. В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается. Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов. Украинский пленный рассказал о воюющих за ВСУ британских и канадских офицерах Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных офицеров с ВСУ 20 февраля 2023, 14:17 Текст: Вера Басилая

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник. «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев. Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы». В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов. Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой. В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание. Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США. Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы» 20 февраля 2023, 14:34

Фото: president.gov.ua

Текст: Елизавета Шишкова

Фото: Felix Hörhager/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Текст: Дарья Волкова

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС. Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят. Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине. В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон. Байден и Зеленский встретились в Киеве 20 февраля 2023, 13:00

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Фото: Reuters

Текст: Алексей Дегтярёв

Фото: t.me/mod_russia

Истребители Воздушно-космических сил России сбили самолет Су-27 украинских воздушных сил в воздушном бою над Харьковской областью, сообщили в российском Минобороны. Самолет сбит в районе города Изюм, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Средства ПВО за последние сутки перехватили один снаряд РСЗО HIMARS, уничтожили 15 беспилотников у поселков Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка (ДНР) и Лесное (Запорожская область). С начала спецоперации на Украине уничтожены 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотника, 405 ЗРК, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 машина РСЗО, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов. В воскресенье сообщалось, что ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке. Захарова отреагировала на фото Зеленского и Байдена возле собора в Киеве 20 февраля 2023, 13:16 Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN. Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС. Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости». Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины 21 февраля 2023, 07:58 Текст: Антон Никитин

Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. Новости СМИ2 МИД Германии подтвердил участие своих переводчиков в разговоре Меркель и пранкеров 20 февраля 2023, 14:44 Текст: Алексей Дегтярёв

Переводчики немецкого МИД помогали экс-канцлеру Ангеле Меркель переводить пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), представившихся экс-преиздентом Украины Петром Порошенко, сообщил представитель МИД Кристофер Бургер. «Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора», – сказал Бургер, передает РИА «Новости». В правительстве Германии отметили, что всегда внимательно готовятся к подобным переговорам, и «проявляют осторожность». Напомним, Меркель в беседе с «Порошенко» подтвердила, что Минские соглашения подписали, чтобы дать киевским властям время.