В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины.

«О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

«Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко.

По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник.

Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев.

Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате.

Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.

Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта.

«Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более».

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