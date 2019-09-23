Украинское издание опубликовало кроссворд про Романа Шухевича

Украинское авторитетное издание «Зеркало недели» опустилось до того, что напечатало кроссворд, целиком посвященный главнокомандующему Украинской повстанческой армии* (запрещена в России) Роману Шухевичу, заявил политолог Владимир Корнилов.

«Зеркало недели» уже опустилось до кроссворда «Роман Шухевич». Закономерный путь любого украинского (да и российского) либерала: от цитат Вольтера до нацизма», – написал Корнилов в Facebook.

В кроссворде есть такие вопросы, как «Любимый композитор Шухевича», «Бизнес Шухевича», «Амулет, потерянный Шухевичем в Черном море».

По словам Корнилова, это наглядный показатель «деградации либерализма».

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры.

В июле в Ивано-Франковской области был открыт музей Шухевича, бывшего одним из организаторов массовых убийств поляков и евреев.

«Зеркало недели» – одно из авторитетных украинских изданий, общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве на русском и украинском языках.