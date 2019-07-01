На западной Украине открыли музей Шухевича

Музей главкома запрещенной в России Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича, бывшего одним из организаторов массовых убийств поляков и евреев на западной Украине, открыли в Ивано-Франковской области, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на информагентство УНИАН, музей открыли в селе Тышковцы Городенковского района Ивано-Франковской области, откуда берет начало род Шухевичей. Именно в этом селе большую часть жизни провел прадед Романа Шухевича.

В экспозиции музея представлены личные вещи рода Шухевичей, воссозданы жилые и рабочие помещения дома. Открытие приурочили к дню рождения главнокомандующего УПА*.

Напомним, 25 июня окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета, который переименовал два проспекта украинской столицы в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.