ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН на заседании в среду приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». США и Украина традиционно голосовали против.

За документ проголосовало 130 стран. 51 государство, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Эстонию, Францию, и Турцию, воздержалось, передает ТАСС.

Резолюция содержит настоятельный призыв к государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно».

В ней выражена «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». Речь идет об «объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений».

Авторы документа встревожены «участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность Генассамблеи по поводу «использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами <...> в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах». При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

Генассамблея рекомендует «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, <…> чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе выступления в Генассамблее международной организации выразил мнение, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал якобы совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала речь представителя Украины.