Захарова раскритиковала «позорное» выступление постпреда Украины в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала речь постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, назвав ее «стратегией позора».

«Ознакомилась с выступлением постпреда Украины при ООН Кислицы в ходе специального торжественного заседания ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше – во время отступления в 1941 году», – написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что Кислица назвал украинцев и поляков первыми жертвами плана, который «разрабатывали Гитлер и Сталин».

«Это все было произнесено в стенах Организации Объединенных Наций, создание которой началось еще в годы войны при непосредственном участии тех, кого он посмел назвать «оккупантами», – отметила Захарова, добавив, что «исторический ревизионизм и русофобия уже не удивляют».

Как считает дипломат, своими высказываниями Кислица «надругался» над логикой украинского руководства. В качестве примера она привела слова президента страны Владимира Зеленского, три недели назад поздравившего США с Днем ветеранов и рассказавшего об общих победах украинцев и американцев во всем мире.

«По словам Зеленского, многие американские герои имели украинские корни. Внимание, вопрос: сколько героев в рядах «советских войск», о которых говорил Кислица, имели украинские корни? Особенно если вспомнить, что в упомянутой им операции 1939 года принимали участие в том числе соединения Киевского и Белорусского военных округов?», – спросила Захарова.

Представитель МИД также задалась вопросом, о каких именно «советских войсках» говорил Кислица.

«Если про «Советскую армию», то она в таком названии существует с 1946 года. Очевидно, что про Красную армию. Она представляла собой Вооруженные силы Советского Союза, который соосновала Украина. Получается, по Кислице, сначала Украина поучаствовала в создании СССР, а потом в его составе двинула войска для оккупации своей территории, которой тогда владела Польша. То есть Украина сама себя оккупировала, находясь в составе Советского Союза? Или как?» – спросила она.

Захарова отметила, что после выступления украинского постпреда хочется узнать, как Киев квалифицирует события 1939 года: «как воссоединение украинского народа или как «оккупацию».

Дипломат указала, что если, как говорит Кислица, Украину «оккупировали» советские войска, то тогда должен был произойти и обратный процесс.

«Но «деоккупации», замечу, не произошло. Ведь советские войска оттуда не выходили. Их просто переподчинили и переименовали. Двадцать четвертого августа 1991 года, провозгласив независимость Украины, Верховный Совет УССР принял решение о переводе под свою юрисдикцию всех военных формирований Вооруженных сил СССР на территории Украинской ССР и о создании Министерства обороны Украины», – пояснила она.

Захарова напомнила, что в это время «на территории бывшей УССР располагались три военных округа Вооруженных сил СССР численностью более 700 тыс. военнослужащих».

«Главное. Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 года голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой – строя из себя жертву некой «советской оккупации» времен Второй мировой», – напомнила представитель МИД.

Она осудила последовательную героизацию гитлеровских сообщников - Бандеры, Шухевича, Стецько и «прочих коллаборационистов, виновных в уничтожении сотен тысяч евреев, поляков, русских, украинцев». По словам Захаровой, эта стратегия оставила Киеву «лишь один стул – позорный».

«Это подтверждает и упомянутое голосование против резолюций Генассамблеи ООН, и фактически отречение от признания роли своей Советской республики в учреждении ООН», – написала Захарова.

Она напомнила Кислице, что его «герои» – украинские националисты – «были частью гитлеровских планов нападения на Польшу задолго до заключения пакта о ненападении между СССР и Германией». Захарова специально привела для украинского дипломата цитату из британских СМИ.

«В апреле 1939 года Верховное командование вермахта завершило разработку плана нападения на Польшу – Fall Weiss. С территории Словакии против польской армии «Карпаты» должна была наступать 14-я немецкая армия генерал-полковника Вильгельма Листа. Ей предполагалось придать соединения словацкой армии и «Украинский легион». Немцы по согласованию с Центральным проводом Организации украинских националистов (ОУН*) начали формирование «Легиона» из бывших сечевиков и иных добровольцев в мае 1939 года. «Украинский легион», или «Военные отряды националистов», был сформирован летом 1939 года, когда германское командование завершало подготовку к нападению на Польшу. ОУН под руководством А. Мельника видела в «легионе Сушко» основу будущей украинской армии», – говорится в ней.

Захарова дополнила эту цитату информацией из рабочего дневника руководителя диверсионного подразделения германской военной разведки («Абвер-2») Эрвина фон Лахузена: «По первоначальным планам гитлеровского руководства, поводом для нацистского нападения на Польшу должно было стать «восстание», организованное Организацией украинских националистов». «Эти планы изменились лишь в последний момент», – добавила она.

«Рекомендую Кислице в следующий раз позориться до конца и с трибуны ООН вдохновенно рассказать, как на Украине отмечается годовщина принятия «Акта провозглашения Украинского государства» в 1941 году. Этим историческим документом провозглашалось создание «нового украинского государства на материнских украинских землях», которое «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всем мире», – отметила Захарова.

Провозглашение этого акта сопровождалось кровавым погромом евреев, который устроили боевики ОУН, подчеркнула Захарова.

«Последнее. Выступление Кислицы – плевок в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине. Не говоря уже о том, что это надругательство над памятью миллионов украинцев, сражавшихся в рядах Красной армии, партизанских отрядах, подполье и отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», – подытожила дипломат.

Напомним, в среду постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе выступления в Генассамблее международной организации выразил мнение, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал якобы совместно с советским лидером Иосифом Сталиным.

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