Лула да Силва запретил сокращение срока для Болсонару

Президент Бразилии Лула да Силва отклонил законопроект, который мог бы значительно сократить срок заключения для Жаира Болсонару, осуждённого за попытку переворота.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на закон об амнистии, который мог бы привести к пересмотру и сокращению тюремного срока бывшему главе государства Жаиру Болсонару, передает ТАСС.
Закон, предложенный Либеральной партией Бразилии, отклонён президентом в ходе мероприятия, приуроченного к годовщине попытки госпереворота.
По информации CNN Brasil, это решение лишило сторонников Болсонару надежды на его скорое освобождение или смягчение наказания. Ранее принятый закон предполагал отказ от суммирования сроков за разные преступления, совершённые в рамках одного деяния, что могло бы значительно сократить срок заключения бывшему президенту.
Поправки также распространялись бы не только на Болсонару и нескольких генералов, но и на рядовых участников беспорядков 8 января 2023 года. Теперь законопроект возвращён на рассмотрение Национального конгресса, где парламент имеет право преодолеть вето президента при поддержке абсолютного большинства депутатов и сенаторов.
22 ноября бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару задержали представители правоохранительных органов после обвинения в заговоре.
Болсонару признали виновным в заговоре с целью помешать вступлению в должность нынешнего президента в январе 2023 года. Суд приговорил его к 27 годам и трем месяцам лишения свободы, и он начал отбывать срок 25 ноября.