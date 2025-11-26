Болсонару начал отбывать срок за попытку госпереворота в Бразилии

Болсонару начал отбывать 27-летний срок за попытку госпереворота в Бразилии

Tекст: Мария Иванова

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку совершения государственного переворота, передает Associated Press.

Во вторник судья Верховного суда Александр де Мораис постановил, что Болсонару останется под стражей после его превентивного ареста, проведенного в субботу. Ранее экс-президент был помещен под домашний арест, когда попытался сорвать свой электронный браслет, объяснив это «галлюцинациями», что судья отверг.

Болсонару содержится в изолированной камере площадью 12 кв. метров с кроватью, собственной ванной, кондиционером, телевизором и письменным столом. Он может свободно общаться со своими врачами и адвокатами, а другим лицам потребуется разрешение Верховного суда для доступа. При этом бывший президент не будет контактировать с другими заключенными в здании федеральной полиции.

Сторонники и противники Болсонару собрались у федеральной полиции: первые призывали к освобождению лидера, вторые отмечали его заключение.

«Я возмущена. Это лучший президент в моей жизни, мой друг. Это большая несправедливость», – заявила 61-летняя сторонница Болсонару Элейн Леандро.

В то же время часть оппонентов встретила новость с шампанским, как, например, член городского совета Сан-Паулу Кейт Лима, заявившая: «Сегодня мы можем дышать и дальше бороться за нашу демократию».

Суд признал Болсонару виновным в создании вооруженной преступной организации, попытках насильственного свержения демократии и планах устранения президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента Жералдо Алкмина и судьи де Мораиса. Защитники экс-президента продолжают добиваться замены заключения на домашний арест, ссылаясь на его здоровье, но на данный момент апелляции исчерпаны. Согласно решению суда, «нет юридической возможности для иной апелляции».

Помимо Болсонару к заключению приговорены и другие высокопоставленные лица – два генерала, бывший министр юстиции и адмирал, которые начнут отбывать сроки в военных или гражданских учреждениях. Один из бывших руководителей разведки оказался на территории США, против него вынесено постановление о лишении депутатских полномочий.

Болсонару остается значимым политическим игроком, хотя не сможет баллотироваться как минимум до 2033 года из-за ранее вынесенного решения суда. Его дело привлекло внимание дружественных ему мировых лидеров, включая Дональда Трампа, в то время как популярность действующего президента Лулы выросла на фоне защиты суверенитета страны.

Болсонару стал первым экс-президентом Бразилии, осужденным за попытку государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 ноября бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару задержали представители правоохранительных органов после обвинения в заговоре.

Власти США при этом заявили о намерении объявить ответные шаги в связи с приговором в Бразилии Болсонару.

Между тем супруга экс-президента Мишель Болсонару объявила о готовности заниматься политикой.