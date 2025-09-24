Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
Супруга экс-президента Бразилии заявила о готовности пойти в политику
Мишель Болсонару высказала готовность баллотироваться на политическую должность
Мишель Болсонару выразила желание защищать консервативные ценности и не исключила участие в президентских выборах в Бразилии в 2026 году.
Мишель Болсонару, супруга экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, заявила о готовности к участию в политической жизни страны, сообщает газета Telegraph.
В интервью изданию она отметила, что готова баллотироваться на политическую должность, если этого потребует воля господа.
Мишель Болсонару подчеркнула, что ее приоритет – восстановление репутации мужа, осужденного Верховным судом Бразилии за попытку государственного переворота.
Она заявила: «Я восстану, как львица, чтобы защитить наши консервативные ценности, правду и справедливость. Если для исполнения воли господа понадобится выдвинуть свою кандидатуру на политическую должность, я буду готова исполнить все, что он попросит меня сделать».
Telegraph отмечает, что Мишель Болсонару позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей и верную супругу, что может усилить ее позиции как возможного кандидата в президенты. Однако издание указывает, что ее взгляды могут не получить широкой поддержки среди светских граждан Бразилии.
Президентские выборы в Бразилии назначены на октябрь 2026 года, и Мишель Болсонару рассматривается СМИ как возможный кандидат от консервативных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лечащий врач Клаудио Биролини заявил, что у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован рак кожи.
Экс-президенту Бразилии ранее вынесли приговор – 27 лет тюрьмы. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал объявить о ряде ответных шагов из-за приговора Болсонару.
Политолог Виктор Хейфец отметил, что такая политика США только усилит позиции текущего президента Лулы да Силвы.