Супруга экс-президента Бразилии заявила о готовности пойти в политику

Мишель Болсонару высказала готовность баллотироваться на политическую должность

Tекст: Денис Тельманов

Мишель Болсонару, супруга экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, заявила о готовности к участию в политической жизни страны, сообщает газета Telegraph.

В интервью изданию она отметила, что готова баллотироваться на политическую должность, если этого потребует воля господа.

Мишель Болсонару подчеркнула, что ее приоритет – восстановление репутации мужа, осужденного Верховным судом Бразилии за попытку государственного переворота.

Она заявила: «Я восстану, как львица, чтобы защитить наши консервативные ценности, правду и справедливость. Если для исполнения воли господа понадобится выдвинуть свою кандидатуру на политическую должность, я буду готова исполнить все, что он попросит меня сделать».

Telegraph отмечает, что Мишель Болсонару позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей и верную супругу, что может усилить ее позиции как возможного кандидата в президенты. Однако издание указывает, что ее взгляды могут не получить широкой поддержки среди светских граждан Бразилии.

Президентские выборы в Бразилии назначены на октябрь 2026 года, и Мишель Болсонару рассматривается СМИ как возможный кандидат от консервативных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лечащий врач Клаудио Биролини заявил, что у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован рак кожи.

Экс-президенту Бразилии ранее вынесли приговор – 27 лет тюрьмы. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал объявить о ряде ответных шагов из-за приговора Болсонару.

Политолог Виктор Хейфец отметил, что такая политика США только усилит позиции текущего президента Лулы да Силвы.