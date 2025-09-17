Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак кожи
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован рак кожи, об этом сообщил его лечащий врач Клаудио Биролини.
Как передает Terra, по результатам обследования, проведенного во время недавней госпитализации, из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному, передает РИА «Новости».
«Это не самый легкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но все же тип рака кожи, который может иметь серьезные последствия», – заявил Биролини. Опухоли у Болсонару обнаружены в области грудной клетки и на руке.
Ранее сообщалось, что экс-президент также страдает анемией и нарушением функции почек, а у него отмечено повышение уровня креатинина. После курса гидратации и медикаментозного лечения его состояние частично стабилизировалось. Болсонару был доставлен в больницу во вторник около 16.00 по местному времени после жалоб на одышку и тошноту, где врачами была проведена поддерживающая терапия.
Напомним, в 2019 году президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что есть вероятность, что у него рак кожи.