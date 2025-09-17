У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак кожи

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Terra, по результатам обследования, проведенного во время недавней госпитализации, из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному, передает РИА «Новости».

«Это не самый легкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но все же тип рака кожи, который может иметь серьезные последствия», – заявил Биролини. Опухоли у Болсонару обнаружены в области грудной клетки и на руке.

Ранее сообщалось, что экс-президент также страдает анемией и нарушением функции почек, а у него отмечено повышение уровня креатинина. После курса гидратации и медикаментозного лечения его состояние частично стабилизировалось. Болсонару был доставлен в больницу во вторник около 16.00 по местному времени после жалоб на одышку и тошноту, где врачами была проведена поддерживающая терапия.

Напомним, в 2019 году президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что есть вероятность, что у него рак кожи.