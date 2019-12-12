Болсонару не исключил у себя рака кожи

Как сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару, есть вероятность, что у него рак кожи.

Болсонару заявил, что сам не стремился пройти обследование, но его не раз «призывали к этому», поэтому он согласился, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.

Болсонару отметил, что у него «светлая кожа», он «много рыбачил», предпочитает «активный образ жизни».

«Есть вероятность рака кожи», – приводит его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он заявил, что вице-президент страны Антониу Амилтон Мартинс Моуран «пока еще побудет вторым лицом».