Силы ПВО сбили 254 БПЛА над 16 регионами России

Системы ПВО уничтожили 254 украинских БПЛА над 16 российскими регионами

Tекст: Вера Басилая

В ночь на понедельник, с 20:00 мск 27 сентября до 8:00 мск 28 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны.

Массированная атака дронов была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областей. Также беспилотники сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, вражеские летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Подробности о возможных последствиях на земле в ведомстве не уточнили.

Накануне отечественные силы ПВО перехватили 96 украинских беспилотников.

В понедельник российские силы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.

В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.