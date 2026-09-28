Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Силы ПВО сбили 254 БПЛА над 16 регионами России
Системы ПВО уничтожили 254 украинских БПЛА над 16 российскими регионами
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября успешно отразили масштабную атаку БПЛА, уничтожив 254 БПЛА над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.
В ночь на понедельник, с 20:00 мск 27 сентября до 8:00 мск 28 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны.
Массированная атака дронов была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областей. Также беспилотники сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, вражеские летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Подробности о возможных последствиях на земле в ведомстве не уточнили.
Накануне отечественные силы ПВО перехватили 96 украинских беспилотников.
В понедельник российские силы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.
В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.