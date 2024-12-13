Tекст: Алексей Дегтярев

Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы*, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»

Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.

«Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.

По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.

Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.