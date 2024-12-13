Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.2 комментария
Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства»
Украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».
Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы*, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»
Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.
«Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.
По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.
Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.
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