Медведев заявил о готовности к переговорам с Украиной с учетом реалий

Медведев заявил о готовности России возобновить диалог с Украиной при условии принятия Киевом реалий

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с журналистами в Китае подчеркнул, что Россия готова к диалогу, если Украина учтет позиции, сформулированные Путиным на заседании коллегии Министерства иностранных дел России в этом году, сообщает ТАСС.

Между тем Китай подтверждает свою готовность продолжать усилия по политическому урегулированию украинского кризиса. На встрече с Дмитрием Медведевым в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил о приверженности Китая трем принципам: недопущению расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и раздувания огня какой-либо из сторон. Китай намерен работать с международным сообществом для создания благоприятных условий для мирного разрешения ситуации, сообщает Центральное телевидение Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.