Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Медведев заявил о готовности к переговорам с Украиной с учетом реалий
Медведев заявил о готовности России возобновить диалог с Украиной при условии принятия Киевом реалий
Россия готова возобновить переговоры с Украиной, если Киев примет современные реалии и предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, отметил Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с журналистами в Китае подчеркнул, что Россия готова к диалогу, если Украина учтет позиции, сформулированные Путиным на заседании коллегии Министерства иностранных дел России в этом году, сообщает ТАСС.
Между тем Китай подтверждает свою готовность продолжать усилия по политическому урегулированию украинского кризиса. На встрече с Дмитрием Медведевым в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил о приверженности Китая трем принципам: недопущению расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и раздувания огня какой-либо из сторон. Китай намерен работать с международным сообществом для создания благоприятных условий для мирного разрешения ситуации, сообщает Центральное телевидение Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.