Ростех создал поршневой двигатель для малой авиации для замены импорта
Ростех разработал поршневой двигатель М105 для легких самолетов и вертолетов
Для легких гражданских самолетов и вертолетов в России разработан новый поршневой двигатель мощностью 115 лошадиных сил и массой 75 кг.
Госкорпорация Ростех в Telegram-канале сообщила о создании нового поршневого двигателя для малой авиации, передает.
Разработкой занималась Объединенная двигателестроительная корпорация. Новый двигатель М105 рассчитан на легкие гражданские самолеты и имеет мощность 115 лошадиных сил.
По информации компании, двигатель отличается компактными габаритами, рабочим объемом 1211 кубических сантиметров и небольшой массой – всего 75 килограммов. Модификация М105В предназначена для легких вертолетов и автожиров. Агрегат может использоваться для привода электрогенераторов, толкающего или тянущего винта, а также передачи создаваемой тяги.
В Ростехе отмечают, что М105 обладает конкурентными техническими характеристиками и способен заменить импортные аналоги на российском рынке. Разработка является востребованным направлением в текущих условиях и расширяет возможности отечественного авиастроения.
