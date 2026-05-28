Россиянам рассказали о способе похудеть к лету без строгих диет

Блогер REDGI посоветовала съедать половину десерта для сохранения фигуры к лету

Tекст: Дарья Григоренко

Рахимова поделилась секретом подготовки фигуры к лету без жестких ограничений в питании. По ее мнению, строгие диеты неизбежно ведут к срывам, поэтому важно соблюдать меру, передает Газета.Ru.

«Если ты сегодня себе запрещаешь что-то, то завтра срываешься и объедаешься. Я позволяю себе все, но, допустим, если это жирный или сладкий десерт, то половину порции. Часто этого достаточно для насыщения. Можно все, но без переедания, понемножку, по чуть-чуть», – заявила Рахимова.

Такой подход, как отмечает артистка, демонстрирует высокую эффективность в долгосрочной перспективе. Если же тяга к сладкому не отступает несколько дней, REDGI рекомендует увеличить в рационе долю белковой пищи. В случае переедания она советует добавить больше движения: провести кардиотренировку, поиграть в теннис или просто отправиться на прогулку.

Блогер подчеркнула, что при достаточной жизненной активности можно не ограничивать себя в еде. По ее словам, для поддержания формы необязательно посещать фитнес-клуб – достаточно вести подвижный образ жизни, посещать мероприятия, ходить на квесты и стараться не сидеть дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский гастроэнтеролог Яна Рейдер предупредила об опасности кремовых десертов в летнюю жару.

Врач Андрей Мартюшев-Поклад назвал избыток сладкого одной из главных причин регулярного переедания.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян отказаться от краткосрочных диет ради сбалансированного питания.