Житель Иркутской области осужден за преследование бывшей жены

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Усть-Илимска осужден за покушение на убийство и преследование бывшей жены, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

Его приговорили к восьми годам и трем месяцам строгого режима.

По материалам дела, в октябре 2025 года осужденный неоднократно приходил в квартиру бывшей супруги и вступал в конфликт с ее знакомым. В ходе одной из ссор он нанес мужчине множественные ножевые ранения, однако тот оказал активное сопротивление, а своевременная медицинская помощь позволила спасти потерпевшего.

Из показаний потерпевшей следует, что после развода бывший муж в течение двух лет ее преследовал, караулил у дома, устраивал сцены ревности и угрожал убийством, в том числе ножом.

Из-за постоянных угроз женщина 19 раз обращалась в полицию, а ранее нападавший уже был осужден по за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Суд указал, что совокупность доказательств полностью подтверждает его вину.

