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МЧС рекомендовало не использовать проводной телефон во время грозы
Жители центральных регионов России получили обновленные рекомендации по безопасности во время гроз, включая запрет на разговоры по проводному телефону и отключение электроприборов.
МЧС России напомнило о мерах безопасности во время грозы, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что молния становится опасной, когда сразу после вспышки слышен гром. «В этом случае не разговаривайте по проводному телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода», – заявили представители МЧС.
Жителям рекомендуют закрывать окна и двери, не подходить к электропроводке, молниеотводам, антеннам и водостокам, а также выключать все электроприборы, включая телевизоры и компьютеры. В сельской местности советуют не растапливать печь и закрывать дымоходы, так как газы из трубы могут стать проводником для молнии.
Если гроза застала в лесу, важно не прятаться под высокими деревьями, особенно под дубами, соснами или тополями, и не находиться у воды. В поле или степи нельзя ложиться на землю – лучше сесть на корточки в углублении и обхватить ноги руками. Во время занятий спортом на открытом воздухе необходимо прекратить тренировку, убрать металлические предметы, например, велосипеды или самокаты, на расстояние 20-30 м.
Если гроза застала в автомобиле, рекомендуется не выходить из машины, закрыть окна и опустить антенну. МЧС напомнило, что в центральной России грозы часто бывают с мая по сентябрь, а на юге – практически круглый год. По данным МЧС, за последнюю неделю в Московском регионе молнии стали причиной более 10 пожаров в жилых домах, к счастью, без пострадавших. Однако на пляже в Тульской области удар молнии привёл к гибели трёх человек, ещё четверо получили травмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области во время падения дерева на палатку погибли два человека. В Петербурге после шторма открылись все парки и сады. В Омске во время урагана на женщину обрушился балкон.