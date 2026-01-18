В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины за избиение подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Шульга отметил, что уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено против мужчины, который избил подростка в горнолыжном комплексе Екатеринбурга. Инцидент произошел на горе Уктус: 13-летний мальчик катался на снегокате вместе с другом и, спускаясь с горы, случайно наехал на женщину. После этого мужчина, находившийся рядом, стал бить подростка по голове и туловищу, передает РИА «Новости».

Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами, среди которых перелом носа, черепно-мозговая травма и ушибы рук, рассказала его мама. Она добавила, что полиция занимается поисками виновного.

Старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга уточнил, что по делу проводятся допросы свидетелей и устанавливается степень тяжести вреда, нанесенного ребенку. В городском УМВД подтвердили, что на мужчину написано официальное заявление.

Прокуратура региона взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

