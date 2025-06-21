  • Новость часаНебензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня

    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

    20 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украину покинули вице-премьер Алексей Чернышев и совладелец фирмы «Квартал 95» и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, оба считались «кошельками» Зеленского.

    Украинский журналист Михаил Ткач рассказал, что Чернышев в составе делагации, возглавляемой Зеленским, поехал в Австрию, но «предсказуемо не вернулся на Украину», пишет «Российская газета».

    На Украине бывшие подчиненные Чернышева подозреваются в неправомерном обогащении.

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене) заявил, что «Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», передает ТАСС.

    В СМИ и соцсетях и Чернышева, и Миндича называют «кошельками» Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Миндич поддерживал тесные контакты с президентом и являлся одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.


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    20 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне

    Политолог Скачко: Сменщик Зеленского Андрей Ермак провалил «смотрины» в США

    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Ермак, питающий надежды стать «сменщиком» Владимира Зеленского, провалил в Вашингтоне кастинг на эту роль. Скорее всего, уже в ближайшее время начнется кампания по его дискредитации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее газета Politico сообщила, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    «Андрей Ермак – «серый кардинал» Украины с колоссальными политическими амбициями. Одно время разрабатывались планы, согласно которым он может быть назначен спикером парламента. Предполагалось, что после этого глава офиса Владимира Зеленского перехватит власть и начнет исполнять обязанности президента», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Однако публикация Politico может свидетельствовать о том, что надежды Ермака достичь вершин власти рухнули. «Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», – указал собеседник.

    «Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. «Смотрины» были неудачными. Нынешняя администрация США могла окончательно утвердиться во мнении, что тандем Ермак – Зеленский изжил себя, и ему пора на свалку истории», – добавил эксперт, допустив, что в скором времени начнется процесс по «дискредитации этого союза».

    По мнению Скачко, момент публикации статьи был выбран неслучайно. «Сейчас внимание мировой общественности смещено в сторону Ближнего Востока. В Штатах, вероятно, сочли, что это подходящее время для регулирования украинского актива. На фоне неразберихи с Израилем и Ираном западный зритель не будет уделять много внимания кадровым перестановкам в Киеве», – заключил он.

    Ранее стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков. Как сообщает Politico, им недовольны и демократы, и республиканцы. «Это редкий случай двухпартийного консенсуса», – иронизирует издание. Подчеркивается, что он совершенно не ориентируется во внутренних вопросах США.

    Этот факт влияет на обсуждение многих вопросов: в диалоге с американскими чиновниками Ермак чрезмерно резок и излишне требователен. Кроме того, некоторые представители власти Штатов считают, что он недостаточно точно доносит позицию Белого дома и Конгресса до своего руководства на Украине.

    При этом в некоторых частных разговорах с американскими коллегами Ермак позволяет себе обвинять членов администрации Трампа в том, что они якобы являются российскими агентами. Таким образом, контакты между странами ухудшаются. Например, в начале июня он с трудом сумел договориться о встрече с некоторыми представителями Белого дома.

    Тем не менее в США он приехал без «четкой повестки», из-за чего была отменена встреча с главой Госдепартамента Марком Рубио. Однако те чиновники, с кем ему удалось пообщаться, остались неудовлетворенными итогами переговоров. «Мы не знаем, зачем он приехал», – говорят они. На этом фоне проукраинские силы в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут подорвать позиции Киева.

    При этом действиями главы офиса Зеленского были недовольны и члены администрации Джо Байдена. Однако им удавалось «сдерживать раздражение» из-за понимания «ключевой роли Штатов в укреплении обороны Украины». Сам Ермак уже успел отреагировать на перечисленные замечания.

    «Если другие считают меня «вызывающим» – пусть так и будет. Я готов подолгу стоять у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет намерений понимать, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – отмечается в его заявлении, переданном в редакцию Politico.

    Стоит отметить, что на этой неделе Трамп проигнорировал запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 – президент США досрочно улетел из канадского Кананаскиса, сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги поездки Зеленского на встречу «Большой семерки» и охарактеризовали ее как неудачную.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к действиям Украины изменилась с приходом новой администрации. По словам представителя Кремля, постоянное хамство – характерная черта Зеленского и его команды.

    Комментарии (9)
    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Греф назвал равновесный курс рубля
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесный курс выше 100 рублей за доллар обеспечит экономический баланс, а нынешний уровень негативно сказался на экспортных отраслях.

    По его словам, нынешний курс на уровне 78–79 рублей за доллар значительно ниже экономически обоснованного значения и оказывает сильное негативное влияние на все экспортные отрасли, а также на бюджет страны, передает РИА «Новости».

    Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года Министерство финансов, по его мнению, будет вынуждено искать новые источники покрытия дефицита. Он предположил, что одним из таких источников, скорее всего, станет рыночное привлечение средств.

    Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля, что значительно ниже того значения, которое глава Сбербанка считает равновесным.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски.

    Ранее Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.

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    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, более 100 детей, которых якобы «похитила» Россия, нашлись в Германии.

    В апреле 2024 года в Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

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    20 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщило в пятницу Минобороны.

    Взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны России.

    Предыдущий обмен проходил в четверг, тогда также была освобождена группа российских военнопленных.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за последние сутки освобождена Московка в Харьковской области. Всего же за минувшую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов: один в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области.

    Освобожденное село Московка находится на правом берегу реки Купянка, ниже по течению примыкает к городу Купянску, фактически с ним смыкаясь.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю на этом направлении противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 25 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Новониколаевку в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    На Харьковском направлении за прошедшую неделю было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 бронемашины, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, десять бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Были освобождены Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    При этом противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 бронемашины, включая семь американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 складов с боеприпасами, горючим и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области. Ранее они освободили Ульяновку в ДНР.

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    20 июня 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра

    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра и продвинулись на окраинах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВС России выбили украинских бойцов с ряда городских построек на улице Пушкина в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.

    Он отметил, что за несколько последних суток ВС России уничтожили в центральной части Часова Яра укрепрайон ВСУ.

    Марочко подчеркнул, что несмотря на потери, украинские силы продолжают упорное сопротивление в Часовом Яре. Киев, по его словам, перебрасывает в этот район новые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан, которые несут большие потери.

    Ранее подразделения ВДВ нанесли огневой удар по скоплению украинской пехоты в укрепленном опорном пункте к югу от города Часов Яр.

    Под Часовым Яром осталось около 800 тел погибших военнослужащих.

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    20 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

    Tекст: Александра Юдина

    Банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Александр Пахомов.

    С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки, передает ТАСС.

    Пахомов также отметил, что в ближайшее время ВТБ планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Ожидается дополнительное обновление тарифной политики банка для других кредитных продуктов.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    В Швейцарии «разворот» США назвали «катастрофой» для Украины

    Швейцарская NZZ заявила о «катастрофе» для Украины из-за «разворота» США

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ Вашингтона от новых поставок вооружения и от финансирования грозит Украине катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Как пишет Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на статистику Кильского института мировой экономики, США «совершили разворот», передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что США прежде выступали как «самые главные сторонники украинцев», но с января «Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи». «Для Украины это означает катастрофу», – говорится в статье.

    По мнению издания, Европа даже после увеличения объемов поддержки не может компенсировать потери. Подчеркивается, что речь идет не только о деньгах: отдельные вооружения, такие как зенитные комплексы Patriot и ракеты ATACMS, Евросоюз не может предоставить Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Telegraph заявила, что Украину «бросил» самый могущественный и богатый союзник. Владимир Зеленский заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи.

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    20 июня 2025, 15:12 • Новости дня
    Заявление Зеленского о сроках окончания конфликта вызвало критику на Украине

    В Раде назвали заявление Зеленского о конце конфликта попыткой остаться у власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказав предположение о завершении конфликта до 2029 года, Владимир Зеленский фактически увязал сроки окончания боевых действий со своим президентским сроком.

    Заявление Владимира Зеленского о желательности завершения конфликта на Украине до истечения президентского срока Дональда Трампа вызвало недоумение среди украинских политиков, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский нацеливается остаться у власти как можно дольше.

    «Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй – до 2034-го. Наш 15-летний капитан», – заявил Дубинский.

    Он считает, что подобные высказывания свидетельствуют о стремлении Зеленского затянуть срок пребывания на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт на Украине до конца президентского срока Дональда Трампа в США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в урегулировании ситуации.

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    20 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают СМИ.

    По данным местных групп в соцсетях, «было минимум семь прилетов», передает RT.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что цели в Одессе атакованы ударными дронами «Герань».

    Позднее тревога в регионе была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Харькове и в Сумах.

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