ФХР сообщила об отсутствии уведомления МОК о недопуске хоккеистов России на ОИ-2026

Tекст: Ольга Иванова

Олимпийский комитет России не получал никаких официальных уведомлений от Международного олимпийского комитета о неучастии национальной хоккейной сборной в Олимпийских играх 2026 года, передает РИА «Новости».

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендаций по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», – говорится в заявлении ФХР.

На данный момент действует рекомендация МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, что касается только личных видов спорта.

Сообщалось, что российской сборной по хоккею не позволят участвовать в олимпийском турнире следующего года, такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Бывший тренер сборной Владимир Крикунов выражал уверенность, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде 2026 года.