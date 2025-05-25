Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
ФХР сообщила об отсутствии уведомления МОК о недопуске хоккеистов России на ОИ-2026
Олимпийский комитет России не был официально проинформирован о возможном недопуске российской хоккейной сборной к Олимпиаде 2026 года.
Олимпийский комитет России не получал никаких официальных уведомлений от Международного олимпийского комитета о неучастии национальной хоккейной сборной в Олимпийских играх 2026 года, передает РИА «Новости».
«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендаций по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», – говорится в заявлении ФХР.
На данный момент действует рекомендация МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, что касается только личных видов спорта.
Сообщалось, что российской сборной по хоккею не позволят участвовать в олимпийском турнире следующего года, такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).
Бывший тренер сборной Владимир Крикунов выражал уверенность, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде 2026 года.