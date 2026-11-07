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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    7 ноября 2026, 08:00 • Новости дня

    Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

    «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» за счет четырех очков Капризова и гола Шабанова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Миннесота Уайлд» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились российские форварды Кирилл Капризов и Максим Шабанов, а также Куинн Хьюз и Зак Богосян. У гостей единственную шайбу забросил Маклин Селебрини с передачи россиянина Дмитрия Орлова, передает РИА «Новости».

    Капризов, признанный второй звездой матча, помимо заброшенной шайбы отдал три голевые передачи. В текущем сезоне 29-летний нападающий набрал 30 очков (16 голов и 14 передач) в 18 играх, заняв третье место в гонке бомбардиров и сохранив лидерство среди снайперов чемпионата.

    Благодаря этой победе, ставшей третьей подряд, «Миннесота» с 27 очками возглавила турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками находится на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

    В других встречах дня «Баффало Сэйбрз» на своем льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:2), а «Калгари Флэймз» уступил дома «Анахайм Дакс» (3:5), несмотря на результативную передачу российского защитника Яна Кузнецова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в победном матче «Миннесоты» против «Юты».

     Нападающий отличился в игре с «Сиэтл Кракен».

     Капризов вошел в тройку лучших игроков недели в НХЛ.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    4 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов

    В IIHF назвали недооцененными проблемы из-за допуска сборной России к турнирам

    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея заявила, что трудности, возникающие в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд на международные турниры, оказались значительно недооценены.

    Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает анализировать последствия постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    «Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований», – говорится в заявлении организации.

    В IIHF отметили, что глобальное влияние решения суда и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

    В федерации подчеркнули несогласие с решением CAS и намерение продолжить диалог с национальными ассоциациями для поиска выхода из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность спортсменов и болельщиков, а также бесперебойное проведение соревнований.

    Ранее суд обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии. После этого об отказе играть с россиянами заявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, а Канада отказалась выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о допуске российских сборных к международным турнирам.

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    6 ноября 2026, 08:24 • Новости дня
    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба «Салават Юлаев», в системе которого он работал тренером несколько лет, передает ТАСС.

    Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 60 лет скончался Евгений Кузнецов–старший, отец нападающего уфимского клуба «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    5 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев не разделил восторг от решения CAS по российским хоккеистам

    Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что не испытывает восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.

    «Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.

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    4 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

    Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Австрии по хоккею в данный момент не планирует играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии, заявил управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг.

    «Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

    Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

    Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    4 ноября 2026, 09:54 • Новости дня
    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов

    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство туризма и спорта Словакии приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Власти Словакии положительно оценили постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал sport.

    «Министр туризма и спорта Рудольф Гуляк приветствует решение CAS, позволяющее российской сборной начать участие в международных соревнованиях. Он давно утверждал, что спорт не должен быть связан с текущей политической ситуацией. Решение, позволяющее российским хоккеистам стартовать на международных турнирах, – хорошая новость прежде всего для спортивных болельщиков», – заявили в пресс-службе словацкого Минспорта.

    Вместе с тем Гуляк признает наличие препятствий на пути российских спортсменов к турнирам. По его словам, постановление инстанции не означает автоматического возвращения команды на лед, поскольку окончательное решение зависит от позиции Международной федерации хоккея и организаторов конкретных соревнований.

    В других странах Европы вердикт CAS встретили иначе. Глава спортивного ведомства Чехии Борис Штястный выразил официальный протест и заявил, что россияне не могут выступать под национальным флагом до окончания конфликта на Украине. Поскольку в январе чешская Острава примет женский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, Штястный намерен потребовать от местной федерации допуска россиянок исключительно в нейтральном статусе и по стандартным визовым правилам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии начала рассматривать возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к турнирам.


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    4 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

    Ярославский «Локомотив» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ со счетом 4:1

    Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

    Встреча в Москве завершилась победой гостей, шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Сурин (6-я минута), Данил Романцев (18), Денис Алексеев (23) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев на 31-й минуте, передает РИА «Новости».

    Защитник московского клуба Андрей Миронов провел свой 800-й матч в лиге. Игру посетили 10 265 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в Москве в текущем сезоне КХЛ.

    На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками, тогда как «Спартак» располагается на пятой позиции с 28 очками.

    Следующий матч «Спартак» проведет 6 ноября дома против минского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в гостевом матче.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче.

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    5 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    «Металлург» забросил восемь шайб в ворота «Нефтехимика»

    «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:1

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 8:1.

    Матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска закончился победой хозяев со счетом 8:1 (1:0, 5:0, 2:1), передает РИА «Новости».

    У победителей дублями отметились Егор Коробкин (20-я и 30-я минуты) и Люк Джонсон (22, 53). Еще по шайбе забросили Даниил Вовченко (38), Игорь Нечаев (38), Михаил Федоров (40) и Нэйтан Тодд (51).

    У «Нефтехимика» единственную шайбу на 50-й минуте забросил Герман Точилкин.

    «Металлург» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 29 очков, команда находится на второй строчке.

    Следующий матч «Металлург» проведет 12 ноября дома против омского «Авангарда». «Нефтехимик» 8 ноября примет ярославский «Локомотив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник московский ЦСКА на выезде нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Ранее в матче КХЛ «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0. А череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

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    5 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Дегтярев назвал бойкот сборной России по хоккею недобросовестной конкуренцией

    Дегтярев связал бойкот матчей сборной России по хоккею со страхом конкуренции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что отказ хоккейных ассоциаций ряда западных стран от матчей со сборной России продиктован их желанием устранить конкурентов.

    Попытки помешать возвращению России на международные турниры обречены на провал, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем наступательную дипломатически-юридическую операцию по поручению президента, целью которой является полноценное восстановление и возвращение в мировой спорт», – сказал Дегтярев.

    По его словам, страна возвращается в мировой спорт, и 22 международные спортивные федерации уже допустили россиян к выступлениям под национальным флагом и с гимном. Глава Минспорта подчеркнул, что препятствия, которые чинят западные страны в хоккее, вызваны их намерением недобросовестно конкурировать на льду.

    Ранее национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей против сборной России в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Премьер-министр Канады Марк Карни отказался допускать российских спортсменов к участию в молодежном чемпионате мира.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать допуск россиян к турнирам.

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    4 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    СКА потерпел девятое поражение в 11 последних матчах КХЛ

    СКА проиграл девятый из 11 последних матчей в КХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над петербургским СКА со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко (21) и Даниэль Усманов (37). Еще одну шайбу хоккеисты СКА отправили в свои ворота, заменив голкипера шестым полевым игроком. Автором гола на 54-й минуте стал вратарь «Адмирала» Никита Бояркин, так как он последним из игроков команды коснулся шайбы перед взятием ворот, передает ТАСС.

    СКА проиграл девятый из последних 11 матчей в КХЛ. После пяти поражений подряд в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Ларионов, которого сменил Андрей Разин. При Разине петербургский клуб провел шестую встречу и потерпел четвертое поражение.

    «Адмирал» набрал 23 очка после 22 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 21 очком в 21 игре располагается на 9-й строчке на Западе.

    В следующем матче «Адмирал» примет астанинский «Барыс», СКА на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встречи состоятся 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА, его сменил Андрей Разин.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    5 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Четыре передачи Панарина принесли «Лос-Анджелесу» победу в НХЛ

    Четыре передачи Панарина принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

    Tекст: Мария Иванова

    Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс».

    Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Адриан Кемпе, дубль на счету Куинтона Байфилда, по шайбе забросили Эрик Хаула и Йоэль Армиа. У гостей отличились Маклин Селебрини и Ивар Стенберг, передает РИА «Новости».

    Панарин довел количество набранных очков в текущем регулярном чемпионате до 17 (8+9) в 14 матчах. Он отдал минимум четыре передачи за один матч регулярного чемпионата НХЛ в седьмой раз в карьере и впервые в составе «Лос-Анджелеса».

    Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, на его счету стало 8 (2+6) очков в 17 матчах. Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в победном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Форвард «Лос-Анджелеса» оформил дубль в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

    Ранее вратаря клуба «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова признали первой звездой гостевого матча против «Оттавы Сенаторз».

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