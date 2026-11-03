ЦСКА обыграл «Металлург» в своем 1300-м матче в КХЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой гостей. По ходу игры армейцы уступали со счетом 0:2 и 2:3, но смогли переломить ход матча, передает РИА «Новости».

В составе победителей дубли оформили Денис Гурьянов и Максим Соркин, также по одной шайбе забросили Павел Карнаухов, Николай Коваленко и Марат Хайруллин. Форвард ЦСКА Прохор Полтапов отличился ассистентским хет-триком. У хозяев льда голы на счету Александра Сиряцкого, Никиты Михайлиса и Игоря Нечаева.

Для московского клуба эта игра стала 1300-й в лиге. ЦСКА обыграл команду из Магнитогорска впервые с декабря 2023 года, прервав серию из четырех поражений в личных встречах.

На данный момент ЦСКА с 34 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Металлург» с 36 очками занимает первое место на Востоке. В следующем матче 5 ноября ЦСКА сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Металлург» примет нижнекамский «Нефтехимик».

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