Карпин включил Головина и Захаряна в состав сборной России

Головин и Захарян вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Tекст: Денис Тельманов

Александр Головин из французского клуба «Монако» и Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» вошли в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские товарищеские матчи, передает РИА «Новости».

Главный тренер Валерий Карпин вызвал сразу 39 игроков, в том числе ряд футболистов, восстанавливавшихся после травм или недавно вернувшихся в строй, подчеркнув значимость каждого приглашенного.

В ноябре сборная России проведет два домашних матча: против Перу 12 ноября на стадионе «Зенит» в Петербурге и против Чили 15 ноября на сочинском стадионе «Фишт».

Карпин уточнил: «Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России».

В расширенный список вошли лучшие игроки последних матчей и футболисты, не слишком часто появлявшиеся на поле из-за повреждений, но хорошо знакомые тренерскому штабу по предыдущим сборам. Главный тренер отметил, что на сборе будет мало времени на разминку и адаптацию, поэтому приглашены преимущественно те, кто уже знаком с требованиями штаба. «Для галочки» никто в состав не попал – шансы проявить себя получит каждый.

Головин последний раз выступал за национальную команду в сентябре, когда с капитанской повязкой забил гол в матче против Катара. В клубе он только недавно вернулся после травмы подколенного сухожилия. Захарян не играл за сборную с марта 2024 года, большую часть времени вынужденно пропустил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская футбольная сборная поднялась на три позиции и занимает сейчас 30-е место в рейтинге ФИФА.

Российский футбольный союз рассматривает возможность организации четырех матчей национальной команды в 2026 году.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои отметил, что матч с российской командой при почти 45 тыс. зрителей стал отличной подготовкой к чемпионату мира 2026 года.

