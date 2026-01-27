Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
UIPM допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном
Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
По его словам, Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение допустить российских юниоров к участию в соревнованиях под национальным флагом и с гимном, передает РИА «Новости».
Дегтярев сообщил, что российские спортсмены в возрастных группах до 15, 17 и 19 лет смогут выступать без ограничений – в национальной форме и под государственными символами.
«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», – заявил Дегтярев.
При этом взрослым российским спортсменам на соревнованиях UIPM по-прежнему разрешается выступать только в нейтральном статусе, без права использовать государственные символы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд международных федераций разрешил российским юниорам выступать с национальным флагом и гимном.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до участия в турнирах российских спортсменов до 23 лет с флагом и гимном.
Юниорские сборные России по керлингу получили право соревноваться под национальными символами.