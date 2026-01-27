UIPM допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение допустить российских юниоров к участию в соревнованиях под национальным флагом и с гимном, передает РИА «Новости».

Дегтярев сообщил, что российские спортсмены в возрастных группах до 15, 17 и 19 лет смогут выступать без ограничений – в национальной форме и под государственными символами.

«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», – заявил Дегтярев.

При этом взрослым российским спортсменам на соревнованиях UIPM по-прежнему разрешается выступать только в нейтральном статусе, без права использовать государственные символы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд международных федераций разрешил российским юниорам выступать с национальным флагом и гимном.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до участия в турнирах российских спортсменов до 23 лет с флагом и гимном.

Юниорские сборные России по керлингу получили право соревноваться под национальными символами.